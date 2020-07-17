「315」晚會揭用過期食材　漢堡王道歉：管理失誤

內地官媒「315晚會」今年因新冠疫情關係，延至周四（16日）播出。當中揭露，宣稱「味道為王、食物新鮮」的餐飲連鎖企業「漢堡王」，在管理標準執行程序存嚴重問題，明知麵包過期，仍製成漢堡賣給顧客；甚至移除舊的保質期標籤，換上新的標籤。漢堡王深夜發出聲明道歉，形容是管理失誤，並將配合官方調查。

報道指出，官方接獲內幕人士舉報，漢堡王存有管理問題。經官媒記者深入調查，發現江西南昌市漢堡王紅谷灘天虹店，在製作漢堡過程中，員工費心減少用量，如少放一片番茄或芝士。當值經理發現麵包到期，吩咐員工更換標籤，翌日如常將過期麵包賣出，即便到了夏天，依舊不理食物會否發霉變質，保質期照改不誤。

而在其他分店亦發現類近情況，南昌王府井分店不僅僅銷售過期麵包，同樣將過期雞腿排同樣修改標籤，延長保質期。有員工透露，「有一次發霉了，是因為麵包放太久了」，猶如已習以為常。另有分店店長表明，總部得悉以上問題，卻一直沒有監管及改善。官媒記者查詢當地外賣平台，發現不少客人均曾反映漢堡王食材不新鮮、漢堡缺斤短兩，有人進食後更出現拉肚子的情況。

節目播出不久，引起各界關注。至晚上9時許，漢堡王在官方微博發出聲明，指已關注官方就涉事餐廳管理問題的報道，公司對此非常重視，立即成立工作組對有關餐廳停業整頓進行調查。而報道中提及的店舖是逮屬於同一加盟商，幾間餐廳的行為嚴重背離公司「顧客為王」的宗旨，是公司管理失誤，對此向廣大清費者表示深深的歉意；另將全力配合政府部門調查，嚴肅處理並引以為戒。