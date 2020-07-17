18歲男子日飲1杯奶茶　致急性痛風無法行走

廣州一名18歲高中生小海（化名），年紀輕輕就痛風發作，腳腫得無法走路。經醫生診治下，發現他每天一杯奶茶的不良生活習慣，導致出現嚴重痛風，腳、指關節布滿痛風石。小海經治療後，周二（14日）康復出院，直言：「再也不喝奶茶了。」

來自佛山的小海表示，自己平時沒有特別愛好，就是喜歡喝奶茶，他稱：「一般每2天就要喝一次，1天1杯也是會有的。」惟身體早已響起警號，手腳關節上長滿了一塊塊白色的結石，指關節更異常腫脹，有時更痛得無法走路，經檢查，原來是奶茶的習慣導致痛風發作和形成痛風石。

小海回憶，其實早在4年前就已出現痛風發作病史，但沒有按規律服藥及戒口，「因為當時不是很嚴重，醫生開了藥並叮囑注意飲食、控制體重就回家了」，但之後慢慢忘記醫囑，繼續如常飲食，導致痛風復發。他出院後明言：「再也不喝奶茶了，也會好好吃藥，控制飲食，定期回醫院覆查。」

廣東省第二人民醫院風濕免疫科主治醫師鄭少玲解釋，奶茶是高糖軟飲料，高果糖成分進入人體後，代謝過程中會產生過多尿酸，「痛風就找上門了」。小海初次就診時候，四肢已長滿痛風石，檢查後發現尿酸過高，90逐安排抗炎和降尿酸治療，暫時把血尿酸水平降低，至慢慢可以站立、走動，後來更要繼續為其積極降尿酸，讓關節上的痛風石能逐漸溶解、變小，甚至消失。