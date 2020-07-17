回收火鍋油重製湯料　小龍坎致歉：將24小時監控

四川成都小龍坎餐飲管理有限公司（下稱小龍坎），早前被揭發委任瀘縣雲錦鎮一火鍋店回收火鍋油，重新按照公司配方炒製成火鍋底料後，再轉賣給小龍坎火鍋店。小龍坎餐飲管理有限公司周一（13日）發布聲明，稱對餐廳出現食品安全問題「深感自責並誠摯道歉」，並已在配合當地部門處理此類事件，將24小時監控管理問題。

省市場監管局上月公布「春雷行動2020」十大典型案件，當中執法人員在雲錦鎮一火鍋店後門，發現一用鋼板搭建的場所，查獲回收凝固油脂6桶共300公斤、標示有小龍坎牛油火鍋底料字樣的半成品7件共140公斤、小龍坎火鍋底料成品10件共200公斤等。

經查，該火鍋店從去年7月4日至11月12日期間，生產銷售火鍋底料成品共計791包共15,820公斤。遂依據《食品安全法》等相關規定，對當事人用回收食品作為原料生產食品的行為，處以吊銷《食品經營許可證》和《營業執照》的處罰，刑拘5名涉案人員並移送公安機關。

小龍坎周一發布聲明指，公司就以上事件，去年與當地部門配合調查；並聲明會在今年9月1日前在全國門店實施24時監管，一旦核實門店存在油料食安風險，直接取消授權、終止合作，如涉違法違規問題，立即向當地監管部門報警處理。