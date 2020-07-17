初生男嬰遭抱走跨省賣到四川　警火速尋回拘3人

雲南省迪慶藏族自治州余姓夫婦本月初喜獲麟兒，未料兩天後兒子在醫院遭人偷走，更被人以5萬元人民幣（約5.6萬港元）跨省賣到四川。警方連日追查，男嬰終在日前重回父母懷抱，3名疑犯被捕。

余妻於本月5日誕子，惟兒子出生2日後被人抱走。警方偵查後，發現26歲男子李某某和32歲女子蜂某某有嫌疑。兩人偷走男嬰後，連夜趕往麗江市華坪縣，將嬰孩交給來自四川峨邊彝族自治縣的中間人張某某。

警方發現，張某某常住成都市新津區，其妻有一輛私家車，曾於近日到過峨邊彝族自治縣。經查，該車本月5日上午從樂山市出發，經涼山彝族自治州西昌市到達攀枝花市；翌日離開時，車上乘客在峨邊彝族自治縣下車。經比對，該車司機為張某某，乘客為其28歲表弟羅某。警方分析男嬰被後者抱走的可能極大，於是展開摸排調查，最終確定羅某家中新添一名男嬰。

經查，羅某妻子婚後長期不孕，欲領養一名小孩，遂向張某某求助。他憶起以前在雲南維西縣務工工友李某某，遂詢問對方是否有人送養孩子。李某某與羅某夫婦商定以5萬元領養，但實際並無聯繫任何願意送養孩子的家長，於是到醫院抱走男嬰，並謊稱有一對年輕情侶未婚生子，因無法養育要送養孩子。