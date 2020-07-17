上半年135.7萬宗「老賴」案曝光　涉額921億人民幣

山東省高級人民法院周四（16日）召開新聞發布會，通報該院上半年執行工作情況，通過中國執行信息公開網等平台，累計發布「老賴」即失信被執行人名單135.7萬宗，限制137人次出境，涉及35.43萬宗案件，當中有31.08萬宗已結案31.08，全部執行到位金額921億元（人民幣，下同，約1034億港元)。

省高級人民法院副院長張成武表示，今年上半年，山東各級法院通過網絡查詢，凍結被執行人財產78.6億元（約88.2億港元），網絡扣劃資金8.72億元（約9.79億港元），網絡司法拍賣12.3萬次，成交金額632億元（約709億港元）。另向省發改委、公安等部門，推送70多萬條老賴信息，對122.5萬人次在招標投標、融資信貸、市場准入等方面予以限制。

此外，山東法院建立特殊案件常態化執行機制，針對涉黑惡案件涉財產刑案件、涉民生、涉金融等特殊案件，實行分類管理，持續開展專項執行；在上半年共執結上述類型案件44,047宗，涉及307.7億元（約345.4億港元）。並在抓好新收案件執行工作的同時，執行部門將加大案件的日常財產查找力度，一經發現財產立即恢復執行。