新冠肺炎：旅客進出烏魯木齊　需持7日內檢測報告

新疆烏魯木齊市日前出現新冠肺炎本地確診個案，為防控疫情傳播，烏魯木齊地鐵宣布，地鐵1號線自周四（16日）晚10時起停運。昌吉公交集團公布，即日起巴士停運，將安排員工接受核酸檢測，徹底消毒所有車輛。截至上午11時20分，烏魯木齊機場進出港航班已取消227架次。吉祥航空及東海航空要求，所有搭乘其航班進出烏魯木齊的旅客，需攜帶出行前7日內的核酸檢測報告，證明沒有染疫。

吉祥航空提示，搭乘其航班到烏魯木齊的旅客，自周五（17日）凌晨零時起，需確保攜帶航班起飛前7日內、由正規檢測機構出具的有效核酸檢測陰性報告，並確保健康碼為「綠碼」狀態。若旅客未能提供相關資料，將在到達烏魯木齊後接受14天集中醫學觀察。自烏魯木齊出港的旅客，同樣需攜帶出行前7日內的核酸檢測陰性報告，若未能提供將無法辦理登機手續。

內地再現零星確診病例，國內防疫專家陶黎納認為，零星的散發病例出現是正常現象，惟新冠病毒源頭及傳播途徑仍未明確，在無法從源頭上防控病毒的條件下，一旦有確診個案就必須做好防控工作。他又指，新疆人口密度遠不及北京，防控難度相對較小，而烏魯木齊的零星病例不能與此前北京的疫情相提並論，但仍需通過流行病學調查，並比對兩地的新冠病毒基因測序結果，查清兩者是否有關聯。

官方暫未宣布實施封閉式管理，但網傳新疆各屋苑自周四晚封閉，市民擔心疫症爆發，超市貨物被搶購一空。有網民指大批市民到超市及菜市場搶購，「大家都在搶購東西，好慌啊」、「這人都恨不得把商店搬到家裏」。有人表示，屋苑只是禁止出入，居民仍可在屋苑內散步。