台監察院人事案同意權今投票 藍綠陣營再爆衝突

台灣的立法院原定本周進行監察院長被提名人陳菊及監委人事的審查會和同意權投票，遭國民黨強烈反對。藍營周二（14日）起佔領立法院主席台，至周四（16日）遭民進黨立委強行清場。立法院周五（17日）舉行監察院人事案同意權投票，國民黨立委在會議開始後推倒議場內圈票處及票箱，與民進黨立委爆發衝突。

藍營立委周五早上到達議場，舉起標語高喊「違法作票、審查無效」、「查明真相、重行審查」等口號。國民黨團總召林為洲指，前3天的審查會沒有完成法定程序，要求立法院停止投票、重新開審查會。國民黨支持者則在立法院外抗議，與警方爆發衝突。

國民黨佔領立法院主席台3日，民進黨立委強行清場，雙方爆發肢體衝突。立法院長游錫堃最終宣布，經表決通過民進黨團提案，將監察院人事同意權案提報院會，以不記名投票表決。為確保投票順利進行，綠營立委清場後夜宿議場，並要求黨團成員一致投票。

立法院臨時會本周處理監察院人事案，周二上午原定進行監察院長被提名人陳菊審查會，周日下午至周四進行監察委員被提名人審查會，周五則舉行同意權案投票。惟國民黨立法院黨團佔據主席台，癱瘓監察院人事審查會，導致審查程序無法進行。