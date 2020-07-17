全國人大代表尚倫生受查　涉16年前行賄法官案

內地傳媒周四（16日）報道，全國人大代表、甘肅省律師協會長尚倫生，上月底在新疆烏魯木齊機場，被甘肅省紀委帶走調查。知情者透露，他涉及16年前在一宗黑社會組織案中「介紹行賄法官」，令疑犯從原判死刑，改判為死緩。甘肅省紀委監委未有回應事件。

消息指，尚倫生捲入16年前一宗黑社會組織案中案，他當年是該案其中一名疑犯的辯護律師，官方認為他曾安排疑犯家屬賄賂法官，助疑犯以將功補過為由，從死刑變成死緩。惟有律師質疑，該案是全國知名的罪案，主犯刑期由政法委和高層決定，而負責庭審的法官實際上並不具有獨立裁量權。

甘肅省律師協會秘書處表示，尚倫生在協會內部口碑不錯，但以不知情為由拒絕透露更多詳情。有業內人士指，尚倫生屬少數在專業和人際關係方面均有口碑的人士。多名曾採訪尚倫生的記者表示惋惜，認為他在專業素養方面較受尊重，曾為16名被告洗清罪名，亦頻繁發表法律方面的專業文章，表現出支持司法獨立的傾向。

尚倫生現年58歲，1985年畢業於西北政法學院，此後一直從事律師工作。他是現任甘肅省律師協會副會長、刑事專業委員會主任、甘肅省人大常委會立法顧問、蘭州市人民政府法律諮詢委員會委員、甘肅東方人律師事務所主任、第十三屆全國人民代表大會代表。