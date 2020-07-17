港區國安法：華府保留一切制華選項　無否認擬禁中共黨員入境

美國《紐約時報》周三（15日）報道，華府正考慮禁止中國共產黨黨員及其家人入境美國。國務卿蓬佩奧和白宮周四（16日）均對報道不置可否，僅指華府仍在考慮各項反制措施。英媒則引述消息指，除總統命令外，總統特朗普亦有權動用出入境條例，向中共祭出類似2017年向回教國家實施的旅遊禁令。

就華府有意禁中共黨員入境的報道，蓬佩奧未有正面回應，僅表示官員正在特朗普的指示下，商討針對中共的措施。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）則稱︰「我們在對中國的談判桌上，保留一切選項。」美媒引述消息指，有關針對中共的旅遊限制的討論仍在早期階段，沒有實施時間表；草擬的總統令亦暫未提交給特朗普。

英媒引述知情消息指，特朗普除了總統命令外，亦可如2017年對多個回教國家下旅遊禁令般，引用同樣的出入境法例以暫停簽證。知情者另指，特朗普亦有權向特定個人或界別人士給予豁免。不過，由於美國並無中共黨員完整名單，禁令實施有難度。

有報道分析指，特朗普政府考慮限制中共黨員入境的討論，反映特朗普競逐連任的強硬對華主題。《華爾街日報》則引述美國官員消息稱，特朗普取態較其表面來得謹慎，認為他試圖在向北京施壓爭取美國利益，以及避免徹底破壞中美關係之間，取得平衡。

知情人士透露，華府的對華鷹派官員促請特朗普採取更激進措施，包括制裁更多中國官員。有官員指，特朗普暫時頂住了這些壓力，其中一個原因是華府有部分人不希望破壞中美首階段貿易協議。

在北京，中國外交部發言人華春瑩周五表示，假如事件屬實，美方無疑是公然選擇與中國14億人民作對，站到佔世界五分之一人口的中國人民的對立面，完全違背中美人民的意願和21世紀潮流，是非常荒唐。她重申，任何國家、任何人、任何勢力都沒資格否定中國人民選擇的道路，更沒能力阻擋中國繼續堅定不移的沿着中國特色社會主義道路繼續前進，美國選擇開放包容還是自我孤立，應由美國人民和美國政府選擇，世界都在拭目以待。

對於美國部分官員在涉華問題上的言論，華春瑩又引述宋代著名文學家蘇軾詩句回應︰「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。」