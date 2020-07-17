漢光演習殉職2軍官移靈　墜機一幕曝光

台軍一架參與漢光36號演習編號616的OH-58D戰搜直升機，周四（16日）下午在新竹市南寮軍機場墜毀，兩名軍官殉職。墜機片段曝光，可見直升機掠過民宅，最終機頭朝下墜毀。軍方周五（17日）將二人遺體移靈到龍潭國軍總醫院，官兵在場列隊敬禮，場面哀傷。

台灣的蔡英文總統周五早上抵達新竹國軍醫院，向兩名殉職軍官簡任專少校及高嘉隆上尉上香，並慰問死者家屬。她表示，二人不幸殉職對台軍來說是非常大的損失，也令他們感到非常哀痛與不捨，形容二人是「我們的英雄」。

死者家屬在現場目送遺體上靈車，一臉哀傷，其中高嘉隆的未婚妻捧着遺照，雙眼通紅。兩輛靈車其後駛出新竹國軍醫院的臨時靈堂，前往龍潭國軍醫院後設置靈堂，將開放讓同袍上香致意。其他官兵目送靈車離開時，在現場肅立列隊敬禮，氣氛凝重。

涉事的OH-58D戰搜直升機墜毀的片段曝光，由附近的閉路電視拍下。片中可見，事發於周四下午3時22分左右，該直升機突然在約100米的高空，往新竹市南寮軍機場方向飛行，但突然失去動力，機頭朝下墜毀爆炸，冒出熊熊火光及濃濃黑煙。據報直升機為了避免撞及民宅，180度迴轉致旋翼轉速過低而墜毀。