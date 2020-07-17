新冠肺炎：大批港人返深圳　網民斥檢疫新規太遲實施

香港近日連續出現多宗新冠肺炎確診病例，廣東省政府發布最新檢疫措施，要求從周五（17日）上午10時開始，自香港入境深圳或珠海等地的人士需集中隔離14日和出示72小時內的無感染核酸檢測報告。大批港人在多宗病例爆發後，或趁規定實施前返回內地；有網民則指摘相關規定太遲實施。

內媒表示，香港本月5日一名廚師確診後，深圳灣口岸的入境人數突然增加，甚至出現大排長龍的情況。有從香港返回深圳的民眾表示，深圳用來隔離的酒店「已經不夠住了」。香港入境處近日發布的數據顯示，上周一至周一（6至13日）有超過1.2萬人次從香港返回深圳，較對上一周的5614人次增加一倍以上，而周一至周三（15日）從香港返深圳日均達3000人次。

有網民表示，深圳出現多宗病例時，香港實施封關，惟現在香港出現多宗確診，為何不封關，質問：「這個時候應該關口岸，人群那麼密集，不是加大傳染力度？」另有網民表示，政府反應緩慢，應在一周前已開始實施相關規定。更有網民認為，不應讓重要公務商務人員、跨境貨車司機、跨境學生獲得豁免，指「現在情況嚴重，不應該有豁免」。