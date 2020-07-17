漢光演習最後一天　解放軍機飛近台海中線

台軍的漢光演習周一（13日）一連5日舉行，周五（17日）踏入最後一天。據報解放軍一架電子偵察機，當日早上從福建省福州出發，在台海中線上空來回飛行。台空軍司令部證實，解放軍軍機在漢光軍演期間持續出海收集情報，但沒有越過台海中線。

實時航空監察網站「flightradar24」顯示，解放軍一架電子偵察機從福州某機場出發，向東面的台海飛行，其後沿台海中線以西一帶南北來回飛行，至少來回了6次，最南達嘉義、最北達台北相若的平行位置。其飛行高度約為20700呎、航速約150節，但機型、編號等資訊未明，約早上10時10分歸航。

台空軍同日回應指，解放軍軍機在漢光軍演期間持續出海收集情報，但沒越過台海中線，而台空軍事前亦做好電子參數管制措施，沒有洩密之虞，着民眾放心。早前報道指，大陸情報船周一（13日）及周三（15日）亦現身蘭嶼外海收集情報，台海軍錦江級巡邏艦一度前往電子干擾和監控。

大陸外交部發言人華春瑩周四（16日）回應漢光演習時，稱有報道說台灣方面似乎有意借軍演向大陸「亮劍」，認為若真有此想法，未免太不自量力。被問及大陸統一台灣是否有時間表時，她強調中國維護國家統一和領土完整的意志堅不可摧，實現統一是大勢所趨，任何企圖分裂中國的勢力對此必須要有清醒認識。