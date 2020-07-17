美拒認華九段線　再派雙航母赴南海

美國政府周一（13日）宣布拒絕承認中國主張的南海「九段線」主權範圍後，美軍隨即有所調動，周五（17日）再在南海部署兩個航空母艦戰鬥群，是本月內第二場在區內的「雙航母」行動。美軍同日也在關島部署轟炸機，加強對華的軍事施壓。

美軍尼米茲號及列根號航母戰鬥群參與聯合演練及行動，結合艦載機、神盾巡洋艦及神盾驅逐艦、攻擊核潛艇的能力，展開戰術防空演習，加強攻擊及防禦力，並提升戰備狀態至最高級，確保能透過力量投射回應任何突發情況。軍方強調這次行動並非回應特定政治或全球事件，只是常規聯合演習及發展戰術相互操作的一部分。

尼米茲號航母戰鬥群指揮官柯克（Jim Kirk）少將表示，尼米茲號與列根號航母戰鬥群在國際法允許的範圍在南海行動，鞏固美方對印太地區自由開放、以規則為基礎的國際秩序和對區內盟友與夥伴的承諾。他又稱：「安全及穩定是各國和平及繁榮的關鍵，同時是美國海軍過去超過75年來，在太平洋部署及做好準備的原因。」

美軍本月4日至6日在南海展開「雙航母」行動，其後列根號航母戰鬥群南下穿越印尼，在印度洋東部、澳洲西岸的海域巡航，尼米茲號則返回菲律賓海。美軍照片顯示，尼米茲號與隨行的護航艦艇周三（15日）經菲律賓巴拉巴克海峽前往南海，衞星圖片則拍到列根號與神盾巡洋艦安堤坦號，周四（16日）現身南海水域。

同日，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，美軍兩架呼叫代號分別是HYPER21及HYPER22的B1B轟炸機，從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發後，飛越北太平洋抵達關島。美軍本月4日也從本土調派一架B52H戰略轟炸機到關島。

另一邊廂，南海局勢緊張之際，台灣的漢光軍演周五迎來最後一天，北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃表示，美國空軍一架E8C偵察機及一架E3空中預警機當天經台灣南部的巴士海峽飛入南海，其中E8C是本周第3次現身南海上空，而今次更一度飛至距離廣東省沿岸約133公里的位置，相信是執行抵近對地偵測的任務。