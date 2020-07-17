比利時眾議院壓倒性通過　支持台民主發展和國際參與

比利時聯邦眾議院周四（16日）以130票同意、0票反對，壓倒性通過「友台決議案」，呼籲該國政府支持台灣民主發展及國際參與。曾有眾議員在推動決議案期間，提出要求該國正式承認台灣，但遭否決。提案內文另提及擔憂香港局勢惡化等。

比利時眾議院共有150位眾議員，以壓倒性票數通過相關決議案，但部分人棄權。內文共7點呼籲，包括要求政府鼓勵兩岸恢復對話，避免單方面破壞現狀；支持降低亞太區域緊張情勢的外交倡議；促請歐盟強化與台灣關係並擴大雙方合作領域。

決議案亦呼籲該國與歐洲國家以具體外交，支持台灣有意義參與世衞、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織；呼籲持續加強及擴大兩地合作交流；要求中國大陸立即釋放非政府組織工作者李明哲；並鼓勵台灣逐步廢除死刑。

台媒認為，該決議案自去年年底提出後，大陸擴大對歐洲影響力、兩岸氣氛改變和比利時防疫壓力下，仍能通過相關決議案，是「相當不容易」。議案內文提及應確保海峽兩岸的繁榮及亞太區域安全與穩定，擔憂香港局勢惡化和台灣外部壓力增加，目前疫情下亦顯示台灣參加國際衞生事務多邊合作的必要性。