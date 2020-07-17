孕婦受困深陷泥石流　學校圍牆暴雨下倒塌

內地暴雨持續，四川達州市大竹縣有道路周五（17日）塌方，有孕婦被困深陷泥石流的私家車內。縣政府啟動緊急預案，警方、路政等多個部門到場，合力救出受困者。宣漢縣一學校操場圍牆周四（16日）因暴雨倒塌，當晚已修整處理。

大竹縣朝陽鄉遭暴雨襲擊，短時強降雨超過60毫米，朝陽鄉螺絲橋附近約2公里處的道路兩側塌方嚴重，路面積滿岩石、泥土、樹木等，排水溝洩洪慢，路面積水嚴重，道路受阻。縣政府會同交通、路政、交警、水務、應急管理等部門發布汛情警示，實施交通管制。經核查，朝陽鄉未有人傷亡，但部分房屋、莊稼受損，縣政府已撤離居住於危險區域的民眾。

宣漢縣東鄉鎮西北中心校操場部分圍牆，周四上午近11時倒塌，多輛電單車被圍牆砸中受損，但未有人傷亡。相關部門指，圍牆下有一條水溝，當日下午已派出挖掘機到場排水排危。圍牆倒塌與當地近日持續強降雨引發滑坡有關，倒塌處非學生必經之路，離居民區有一定距離，圍牆主體部分仍然堅固。

校方表示，學校原定周四下午舉行結業禮，但因暴雨延至周五舉行。圍牆倒塌當晚已完成排危工作，強調倒塌處只是操場圍牆一角，學校的教學工作未受影響。