海參養殖基地違法使用農藥　執法機關帶走3人調查

內地官媒周四（16日）播出「315晚會」，揭露多間企業違規情況，工信部周五（17日）表示，要嚴查晚會曝光的訊息通訊領域違規行為。山東青島市即墨區海參養殖基地在池塘中添加農藥「敵敵畏」，清除水中不利海參生長的植物，而含農藥的海水會被直接排回大海。農業農村部周五表示，會派工作組到當地調查；另執法機關同日逮捕3名當事人。

官媒記者在當地發現100多間海參養殖場，養殖場附近有多個使用過的農藥空瓶。有養殖戶表示，每個池塘使用農藥分量完全靠經驗，一個養殖基地50畝，使用20箱敵敵畏，「海參不怕敵敵畏，其他生物幾乎滅絕」。他們表示，知道農藥毒性大，海水重新排回大海對環境造成影響，「大家都心知肚明」。

農業農村部周五通報稱，已責成山東省農業農村部門迅速查處，並派工作組到當地指導後續工作，嚴懲違法違規行為。工作組將與當地有關部門組成聯合共作組，對全省海參養殖、農獸藥銷售等環節存在的違法違規行為進行全面排查整頓。

省內各部門亦成立調查組，對養殖海參、水體底質和成品等採集樣本，進行全面檢測，嚴查非法使用禁用漁藥等行為，執法機關將3名涉案人員帶返調查。