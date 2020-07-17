新冠肺炎：台增2宗境外輸入　兩人菲律賓工作中招

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（17日）在台北召開臨時記者會，發言人莊人祥表示，台灣新增2宗境外輸入病例，分別為20多歲女性和40多歲男性，兩人均從菲律賓返台後確診。另有6名泰國人早前搭台灣長榮航空班級抵達泰國曼谷後發高燒，泰國官方稱，他們的檢測結果均為無感染。

莊人祥表示，女子於去年12月下旬至菲律賓工作，周二（14日）出現疲倦、喉嚨痛、鼻塞等症狀，周三（15日）返台後送到集中檢疫所隔離，直到周五確診。檢疫部門已追蹤到她在當地的室友、1名同機乘客和6名機組成員。

另有一名男子在今年1月到菲律賓工作，本月11至13日出現發燒、嗅覺異常、感冒症狀，周三返台後集中隔離治療，直到周五確診。目前已發現24名同機乘客和機組成員，分別被家居隔離和自主健康管理。

疫情指揮中心另表示，載有223位旅客的長榮航空班機周三自台灣抵達曼谷後，發現6人發燒，其中4人為移民工、1名新住民和1名學生。莊人祥指出，他們均不是轉機乘客，在台出境時，已通過紅外線溫度測量，確定沒有發燒才會讓他們出境。