葵花藥業前董事長故意殺人罪成　一審判囚11年

黑龍江葵花藥業集團股份有限公司（下稱葵花藥業）周五（17日）中午發公告，公司實控人關彥斌涉嫌故意殺人案已於周四（16日）在大慶市讓胡路區人民法院一審宣判，關彥斌犯故意殺人罪，被判有期徒刑11年。公告強調，判決未導致公司實控權變動，關彥斌仍為公司實控人，事件屬個人案件，不涉及經營業務，不會對該公司日常運作造成重大影響。

案發於2018年12月22日，時任葵花藥業董事長關彥斌手持菜刀砍了前妻張曉蘭4刀，構成二級重傷，經搶救後張幸免於難。行兇後，關男試圖舉刀自戕，案發翌日在哈爾濱一家醫院內被警方拘捕。關男去年1月1日辭去董事、董事長、總經理職務，由2名女兒接任。張曉蘭其後入稟法院，要求凍結關的名下資產。

法庭宣判後，關彥斌已表明不服，將提起上訴。報道引述知情人士透露，關彥斌案發後一直尋求與張曉蘭達成和解，惟在一審宣判前未能如願，但他仍希望在二審階段為達成和解而努力。

根據《刑法》條文，故意殺人罪是實害犯，是指行為人的行為，因此，行為人實施了故意殺人的行為，無論受害人是否實際被殺，行為人的行為都已構成犯罪，應當立案追究。