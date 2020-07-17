美駐廣州總領館預告辦講座　華官媒：輸出政治運動

美國黑人弗洛伊德早前被白人警員跪頸致死，觸發全球多地反警暴示威。美國駐中國大使館周三（15日）在微信公眾號宣布，駐廣州總領事館將於周六（18日）下午2時30分舉辦「黑人命也是命，不僅是熱詞口號」沙龍講座。對此，內地官媒周四（16日）發文批評，指講座為「輸出政治運動」，反譏美方應改在白宮橢圓形辦公室舉行。

文章表示，美方使館指「Black Lives Matter（黑人命也是命）」一詞，在過去一個月登上新聞和社交網媒裏熱搜。惟廣州是中國非洲裔人口最多的城市，今年4月因新冠肺炎境外輸入疫情，頻傳非裔人士遭當地警察及民眾的歧視對待，一度引發有關國家抗議的外交風波，直指美國領事館此舉是跑到廣州「輸出政治運動」搞事情。

文章又指，相關運動引發美國國內巨大爭議時，白宮均「拒絕」有關標語，且該句「幾乎無處不在的熱詞」，遲遲未受美國總統特朗普政府正面認可。文章又引述多間美媒報道指出，特朗普日前更曾批評「Black Lives Matter」運動是「仇恨的象徵」；副總統彭斯、國務卿蓬佩奧分別表態不支持或保持沈默。

針對廣東等地在疫情防控中出現針對非洲人的歧視性做法。官媒引述中國外交部發言人趙立堅曾批評美方妄言聳聽，挑撥是非，奉勸美方把精力放在本國疫情防控上，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞。