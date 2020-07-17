為騙養老金將母親遺體藏冰櫃半年　男子囚10個月

上海一名吳姓男子，為獲取母親每月4000元（人民幣，下同，約4435港元）的養老金，自母親病死後將其藏屍冰櫃。案件周五（17日）在寶山區人民法院開庭審理，吳男犯詐騙罪，被判有期徒刑10個月，並罰款1萬元（約1.1萬港元）。

經依法查明，吳某於去年4月為繼續獲取養老金，隱瞞其母親傅某已在家中病亡的情況，購置冰櫃將母親的屍體藏於冰櫃內存放家中。至同年11月2日被民警查獲期間，吳已從母親領取退休金的銀行卡，騙領共計2.4萬餘元（約2.7萬港元）。經鑑定，傅某死因是營養不良、腎上腺皮質腺瘤、高血壓病、糖尿病等疾病的基礎上發生多器官功能衰竭。

吳某在庭上供述，其只在5月領取母親的養老金4000元（約4400港元），剩下因「懶」而沒有領取。當被問及如何看待自己的行為時，吳答：「好吃懶做吧。」據其描述，他原為上鋼一廠工人，在4年前失業後便待在家中沒有找工作，至母親死後不知所措，遂想到隱瞞其母死亡事實，冒領養老金以獲取錢財。

法院認為，吳某以非法佔有為目的，隱瞞真相，騙取養老金，數額較大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。另吳到案後如實供述罪行，可依法從輕處罰，加上吳某認罪認罰，遂依法從輕作出上述判決。