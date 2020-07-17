包庇毒梟走私毒品　警官羈押13個月准保釋

台東地檢署去年在蘭嶼外海偵破1500公斤的毒品走私案，檢獲市值30億元（新台幣，下同，約7.7億港元）的冰毒及氯胺胴（俗稱K仔）。前警官李哲銘涉嫌包庇毒販，二審判囚7年半，但因入獄前已羈押13個月，台灣高等法院花蓮分院日前裁定李以30萬元（約8萬港元）交保，但限制出境、出海，每周三須到派出所報到。

台東縣警察局關山分局、台東分局去年初接獲情報，有毒梟將從柬埔寨走私毒品，以蘭嶼為中繼站，從台東富岡漁港上岸。警方聯合海巡單位予以偵破，去年5月先後兩次漁港查獲2艘漁船，分別搜出約829公斤、627公斤的冰毒及氯胺酮，估計可供650萬人使用。案發時李哲銘離奇失蹤，曠職4日後遭縣警局免職，最後在屏東遭逮捕後，供出幕後主腦及整個運毒、藏毒脈絡。

台東地方法院一審判處李有期徒刑6年半，今年6月高等法院花蓮分院改判7年半，其他共犯同樣加重刑期。李日前提出停止羈押，法院審酌他從案發後就被羈押，至今已有13個月，且案件審理進展和證據資料蒐集、調查情況已有一個階段，同意予以30萬元交保，但限制出境、出海8個月及限制住居。