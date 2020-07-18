新冠肺炎：疫情重燃　共6確診11無症狀感染者

內地再現新冠肺炎本土感染，新疆衞健委周五（17日）通報，區內烏魯木齊市共計6宗確診病例及11宗無症狀感染者，國家衞健委數據顯示，截至周六（18日）凌晨，全國累計確診人數達85,393、死亡4634。

烏魯木齊市周五起，地鐵一號線、公交（巴士）已經停運，522班航班取消，東海航空當日發布消息，即日起離開烏魯木齊的市民，必需持有7日內的核酸檢測證明，才可以出境；當地社區亦開始限制居民出入，超市見搶購潮；新疆黨委召開常委（擴大）會議，通報了烏魯木齊市新冠肺炎疫情情況，會上要求烏魯木齊克服麻痹鬆懈思想，做好常態化防疫。

另外，中國疾控中心副研究員張宇，對網民關心的北京新發地菜市場解封問題做出回應，他表示目前新發地還不滿足重新開業的條件，如果要恢復開放最少要滿足三大條件。其一，要等當局完成溯源工作；其二，要等當局在政策制度上，如布局環境衞生、消毒措施、通風條件等問題，作出全面的調整；其三，該次疫情重燃，其實暴露出市場管理問題還有待改善。他指出，只要上述問題得到解決，市場重開則指日可待。