兩女無牌辦培訓中心　實驗爆炸釀6學生燒傷

浙江紹興市兩名袁姓和李姓女子近日冒用已停課的培訓學校名義，無牌無證開辦培訓中心。老師日前開辦科學實驗課堂時，疑因操作失誤引燃酒精爆炸，導致6名學生受傷送院。其中一名13歲陳姓學生全身18%被燒傷，需插喉和入住ICU病房治療。目前警方已查封涉事培訓中心，逮捕袁、李二人，要求她們退還學費和支付傷者的醫藥費等，區教體局等部門介入調查。

名為「柯岩少兒培訓學校」的培訓中心上周六（11日）進行「法老王之蛇」科學實驗時，疑有學生不慎在酒精未完全熄滅期間，又加入酒精，引發爆炸。該實驗利用酒精、蘇打粉、檸檬酸、白糖等混合，加入裝有沙的容器中，混合物遇火會從沙中冒出，似蛇一樣鑽出。

該實驗由一名剛大學畢業和大學三年班學生帶領，他們在事故中未有受傷。惟有多名學生受傷，其中4人留在普通病房治療，惟陳男傷勢過重，頸部、胸部3度燒傷，手臂、頭部、面部亦有燒傷。

區教體局周五（17日）通報稱，該培訓中心於本月9日開始上課，共招收63名學生，每人約680元至逾千元（人民幣，下同，約764至1113港元），已收取近9.6萬（約10.8萬港元）學費。袁、李二人被指沒有辦理任何申請手續，也未獲辦學資格，便冒用其他培訓學校名稱開班，釀成事故。