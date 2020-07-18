文學網站被揭存在大量色情小說　警逮15人

浙江金華蘭溪市警方周五（17日）通報，近期破獲一宗通過以文學為名，在網上散播淫穢物品牟利案。疑犯在一個名為「麻克文學」的小說網站上，發布大量色情小說，並需要讀者充值消費才能觀看。警方逮捕15名疑犯，其中3人遭刑事拘留，其餘12人則被取保候審，涉案金額逾1000萬（人民幣，下同，約1122萬港元）。

一名市民今年5月向警方舉報，指「麻克文學」網站上有大量色情小說，且需要充值後才能閱讀。警方調查發現，該網站總共有800本小說，其中存在大量露骨色情描寫的有159本。落網的15名疑犯以90後居多，主犯何某在2019年註冊了鎬鑫文化創意有限公司，在網上購買小說後，建立文學網站，並聘人打理、更新淫穢小說內容。

負責案件的警員唐晨剛表示，該網站色情小說與「清水文」並存，剛開始都是免費閲讀的，但在讀者看了前段部分章節後，網站會跳出一個充值視窗，價格分別有30元到365元（約33.68至409.7港元）不等，用戶充值的錢愈多，觀看的權限就愈大；平台創建以來到現在，註冊用戶已達96餘萬人，每月充值金額收入就可達200萬元（約224港元）。