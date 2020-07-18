老伯市區養20萬隻蜂擾民　警方城管束手無策

何伯在露台上放置大量蜂箱（左圖），有鄰居曾被蜇傷（右圖）。

浙江溫州市鹿城區打繩巷居民近日飽受「蜂患」困擾，原來居住在這裏的何伯在家中飼養蜜蜂，他更在露台上放置了20個蜂箱，估計養了20萬隻蜜蜂。鄰居投訴經常被蜂蜇到，但警方和城管均束手無策。經多番規勸下，何伯承諾在周五（17日）晚上將蜂箱運往永康的養蜂地。

打繩巷位於溫州市老城區，居民戈女士周一（13日）接受媒體訪問時表示，其90歲的父親手臂和腳上都是被蜜蜂蜇過留下的疤痕，已與何伯多次交涉，但他遲遲不將蜂箱搬離，所以才向警方報案。警方到場後表示，何伯養蜂並無違法，因此不能採取任何行動。內媒亦從當地城管得悉，目前城管部門也沒有相關涉農執法的權力。

鹿城區農業農村局綜合行政執法隊隊長陳政指出，何伯養蜂規模比較小，法律上對此並沒強制要求辦理養蜂證及相關防疫證明。根據農業部《養蜂管理辦法》規定，蜂場原則上應當與民居和道路保持距離，但規定中並沒違規處罰措施，因此當局難以執法。

據了解，何伯的蜜蜂本養在永嘉縣的鄉下，年初被帶到溫州過冬，原本計劃3月運回永嘉，但受疫情影響而耽擱。何伯一度指現時天氣炎熱，不適宜運輸蜜蜂，要待天氣轉涼才把蜂箱運走。幸好，經街道城市管理服務中心的工作人員努力下，成功勸服何伯讓步把蜜蜂轉移。