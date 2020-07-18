落藥迷姦妙齡女網友　已婚男判囚3年3個月

浙江杭州西湖區法院近日開庭審理一宗強姦案，27歲被告陳某已婚，去年12月初妻子懷孕4個月時，在交友軟件認識24歲女受害者小筱（化名）。去年12月及今年1月，陳兩度對小筱落迷藥「聽話水」，並在第二次被下藥後性侵得逞。陳某日前因犯強姦罪，被法院一審判處有期徒刑3年3個月。

陳某與小筱交談一段時間後，均以「寶寶」互稱，惟還沒確認戀愛關係。男方為滿足慾望，曾多次明示或暗示想與小筱發生性關係，但均遭拒絕，後想起曾去年初從境外網站購入一瓶10毫升的聽話水。遂於同年12月24日晚兩人首次見面進餐，陳趁小筱上廁所將半瓶聽話水倒進對方飲料杯內，後者喝下半小時後犯困、四肢無力，逐漸失去意識。

陳某為測試聽話水的功效，用小筱指紋解鎖手機，聯繫房東獲得小筱租處地址，將其送回家。翌日再來來到小筱住處，假裝關心詢問是否記得昨晚發生的事，還帶其前往醫院檢查身體。小筱初時懷疑因近期工作勞累而暈倒，而醫院初步檢查中亦未查出任何藥物反應。至今年1月11日晚，陳某又到小筱家中策劃第二次落藥，隨後對其實施性侵，更用手機拍下影片。小筱翌日醒來時隱約覺得被侵犯，對陳再次的「關心」起疑，遂與朋友商量下決定報警。

後經檢測，小筱的尿液和陳某手中藥瓶殘留的聽話水，均驗出含有生物鹼「東莨菪鹼」，用於阻斷副交感神經或中樞神經系統抑製劑，作用較強且較短暫。西湖法院審理認為，陳某利用藥物麻醉她人，在違背婦女意志的情況下與她人發生性關係，其行為已構成強姦罪，遂作出上述判決。