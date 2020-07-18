網約車10大不文明行為　酒後滋事車內異味列榜首

內地網約車平台「滴滴出行」在過去一年，共收到1200多萬次針對不文明行為的投訴，當中醉酒引發的車內衝突佔比最高，達19%；吸煙、大力關車門等行為佔14%。滴滴公眾評議會周五（17日）發布第13期「網約車10大不文明行為」的投票結果，酒後滋事和車內異味分別成為乘客、司機不文明行為的首位。

投票累計收到4533名用戶留言和178,216次投票，均分享了過去使用網約車服務時遇到的遭遇。其中，共93,092人次參與乘客不文明行為投票，共投出395,483票，乘客酒後滋事以63,989票高居榜首，污損車輛、亂扔垃圾獲得60,827票，車內吸煙54,869票，排名第三；其後包括嚴重遲到、脫鞋、吃刺激性氣味的食品、大力關車門等。

針對司機不文明行為，共有85,124人參與投票，投出34,6029票，當中車內有異味以55,923票，當選乘客最難忍受的不文明行為，排名第二和第三名分別是言辭粗暴和車內吸煙，其後則分別為車內不清潔、強行索要好評等。

據了解，滴滴公眾評議會是滴滴針對面臨的運營難題和挑戰，向公眾社會廣泛徵集意見，曾發起「醉酒乘客獨自乘車司機能否拒載」、「車內撿到失物是否要有償歸還」等話題，引發社會討論。