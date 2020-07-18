父母販毒雙雙被捕　1歲女嬰獲警方資助至18歲

內媒周四（16日）報道，四川宜賓市一名年僅1歲的女嬰，其父母因販毒被捕，日前已被市兒童福利院正式收養。至於逮捕其父母的浙江紹興市警方表示，會為女嬰籌款，資助她到18歲成年，希望她能健康成長。

據了解，女嬰的母親胡某今年51歲，此前為一個販毒集團的首腦，綽號「三姐」。2018年12月12日，女嬰的父母因販毒雙雙被捕，當時女嬰才剛出生不到兩個月。由於胡某當時還處於哺乳期，警方遂將她和女嬰安置在紹興市一間酒店進行監視居住，並於本月8日哺乳期結束後，正式逮捕胡某。

女嬰的所有家人基本都有吸毒習慣，其父親早前被判無期徒刑，祖父正在戒毒所強制戒毒、祖母因販毒正在服刑，外祖父已經去世，而外祖母則已年屆80歲，沒能力撫養女嬰。經警方走訪，前後詢問了女嬰50多名親戚，仍未能找到女嬰的撫養人。

及後，警方與宜賓市兒童福利院達成共識，由福利院收養女嬰，並由警方供款資助。另外，警員又將女嬰的戶口，設置在筠連民政局一個集體戶口上，並為女嬰辦了疫苗接種卡，警員表示︰「心心（女嬰）以後上學、就醫、社保都有了着落了。」

紹興柯橋公安分局禁毒大隊表示，以後每年7月1日前，都會為女嬰籌款，資助她到18歲成年，「我們爭取每年出差都去看看她，希望心心未來的每一天都是藍天白雲」。