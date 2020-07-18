華商人曾接觸5英國首相　疑為中方國外統戰代表

英國日前宣布封殺中國科技巨企華為，禁止參與當地5G網絡建設。惟英國《星期日郵報》報道，活躍於英國及其他國家政壇的中國商人胡智榮，疑是中方潛伏在其他國家的統戰代表，並提及英國軍情六處前情報員曾撰寫一篇報告，指出中國政府長期操縱英國政治和學術精英，藉此利用他們的影響力。

報道指，胡智榮過去曾接觸5名英國首相，包括約翰遜、文翠珊、卡梅倫、白高敦（Gordon Brown）及貝理雅（Tony Blair），又與美國總統特朗普合照，甚至曾與中國國家領導人握手。他亦曾與各知名人士，甚至皇室成員合照，包括微軟始創人蓋茨、阿里巴巴始創人馬雲、英女王、王儲查理斯等。

報道提及，英國軍情六處前情報員曾協助撰寫一篇名為《中國籠絡精英計劃》報告，指中國政府試圖發展並拉攏英國社會各界的上層精英，包括政治家，企業家，智庫顧問，媒體員工和教授學者等，涵蓋各個層次。

另境外傳媒引述學者指，胡智榮是以個人或民間協會交流為名，實為中國在海外統戰的棋子，而英國封殺華為，相信是英方已看到中方滲透的危害性，及與「五眼聯盟」重新達成價值聯盟。不過，他認為中國長期滲透的影響，一時之間恐怕難以消除。

公開資料顯示，胡智榮為廣東中山人，現任凱信榮集團董事局主席、廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會執行會長、中國人民對外友好協會全國理事。他先後向社會各界捐贈逾9000萬元人民幣（約1億港元），榮獲「中國兒童慈善家」稱號。