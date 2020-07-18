三峽水位破160米　長江洪峰今抵達

中央氣象台周六（18日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，預計上午8時起24小時內，黃淮東部和南部、江淮、江漢南部和東部、湖南北部、西南地區東部、雲南北部等地的部分地區有大到暴雨。三峽水庫水位上午7時達160.02米，超過汛限水位145米，出庫流量每秒33,000立方米。長江今年第2號洪水周五形成，預計4至5天內抵達武漢。水文部門預報，新一輪洪峰周六通過重慶主城水域。

中央氣象台指，安徽中北部、河南東南部、湖北東部和西南部、湖南西北部以及貴州中北部和雲南東北部等地的部分地區有大暴雨；上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量30至50毫米，局部地區可超過70毫米，或有雷暴大風等強對流天氣。

水文部門預報，新一輪洪峰將通過重慶主城水域，預計長江寸灘站水位周六上午11時達到19.88米，為今年入汛以來最高水位。重慶海事局發布航行警告，對長江幹線觀音灘、黃草峽、銅鑼峽等急流江段實施臨時交通管制。

江蘇省水利廳及江蘇省預警信息發布中心，長江南京站水位周六上午7時50分的水位已漲至10.26米，決定提升長江南京段為洪水紅色預警。

安徽淮河幹流王家壩水文站周五（17日）迎來「淮河2020年第1號洪水」，該站當晚10時48分水位達到警戒水位27.50米，截至晚上11時半已達27.53米，超出警戒水位0.03米，為今年首次達到警戒水位。淮河水利委員會水文局指，淮河幹流王家壩水文站水位持續上漲，該局將密切監視天氣和水情變化，做好水情分析和預警預報工作。

湖北恩施市自周四（16日）起遭暴雨襲擊，受災嚴重，多條街道、橋樑被洪水淹沒，居民生活物資被沖走，市政府緊急撤離147戶共496名居民。該市清江河水位持續上漲，周五水位超過418.9米，恩施市已啟動I級防洪應急響應。