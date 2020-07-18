新冠肺炎：珠海增2宗境外輸入　患者來自香港

廣東省衞健委周六（18日）公布，珠海新增2宗境外輸入病例，患者來自香港，為一對母子，周四（16日）晚經港珠澳大橋口岸入境珠海，翌日（17日）出現不適，其後確診。

珠海市衞健委指，患者分別為31歲女子陳某及11歲男童劉某，入境前一直在油尖旺區居住生活。前者以居家為主，2、3天外出購物，後者本月14日開始放暑假，之後以居家為主。陳某與2名孩子，周四下午由朋友駕車從油尖旺區送至港珠澳大橋香港口岸，再乘坐穿梭巴士入境珠海，在口岸接受流行病學調查及核酸採樣檢測後，乘坐大橋口岸入境人員轉運專車，當晚抵達珠海隔離酒店接受隔離。

拱北海關翌日上午8時反饋陳某核酸檢測結果為陽性，即檢出病毒，即時由負壓救護車轉送至中大五院隔離治療，該院和市疾控中心採樣核酸檢測均為陽性。她自述在乘車、口岸排隊及等候期間均佩戴口罩。兩人在珠海的密切接觸者，包括家人、同車乘客和司機，已全部集中隔離接受醫學觀察。

另廣州新增1宗境外輸入病例，患者來自菲律賓；新增4名無症狀感染者，3人來自新加坡，1人來自菲律賓，均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。