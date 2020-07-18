新冠肺炎：復課無期　上海紐大接收3100留學生

新冠肺炎蔓延全球，大批中國留學生回國避疫，至今未能復課。上海紐約大學（NYU Shanghai）周五（17日）宣布，今年秋季學期將接收來自紐約大學和紐大阿布扎比校區約3100名學生，將與大約1700名上海紐約大學學生上課。

校方指，受疫情影響，紐約大學錄取的部分中國籍學生難以在今年秋季學期按計劃到紐約就讀，上海紐約大學將通過「Go Local」（就近入學）項目，接收目前仍身在中國的紐約大學學生。據指，該項目允許紐約大學三大校區，即紐約、阿布扎比以及上海的學生，申請在離家較近的紐大教學點註冊入學。無法回中國復課的上海紐約大學學生，亦可以選擇在就近的紐大校園復課。

另內地傳媒報道，美國杜克大學、康奈爾大學、喬治亞理工學院、錫拉丘茲大學等學校亦調整秋季課程安排，安排無法赴美就讀的學生在內地的大學上課。

其中康奈爾大學早前推出「遠程學習」計劃，來自中國、香港、歐盟、越南、南韓等地的學生，秋季學期可在當地指定的大學暫時就讀。若學生擁有中國國籍或居住權，可申請入讀北京清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、中國農業大學、北京師範大學等，香港永久居民則可申請在香港城市大學就讀。