「翻版房思琪」告別式今舉行　家屬冀查出性侵真相

有「翻版房思琪」之稱的台灣新北市衞生局林姓女職員，本月初跳樓輕生，其告別式周六（18日）在台中市舉行。家屬發聲明指，檢察官已承諾會盡全力偵辦，相信對方會還他們一個真相。

林女告別式在台中市崇德殯儀館舉行，除親友到場，新北市衞生局同事亦有到場致祭。家屬在告別式舉行前發表聲明感謝各界關心，又指大家對林女離世深感悲痛， 但因檢察官承諾會盡全力偵辦，所以一切尊重司法審理，不方便多說，相信檢警一定會履行承諾，還他們一個真相。

林女本月3日下午約5時失蹤，同事因遍尋無果報警，未料她當晚約11時突然從9樓天台墮下，送院搶救後不治。她生前曾在網上社交平台提到遭人性侵及欺騙感情，稱「願用這條命，讓真相浮出檯面」，又提到曾閱讀《房思琪的初戀樂園》，才明白自己隱忍沒有將遭強暴過程揭露的心境。警方已約談廖姓男當事人，事後依妨害性自主罪嫌將他送辦。

《房思琪的初戀樂園》於2017年2月出版，內容講述13歲女生遭補習班中年老師性侵，患有抑鬱症的作者林奕含最終在小說出版2個月後輕生，外界其後才得悉書中主角的經歷與她個人遭遇有關。