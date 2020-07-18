男童落水獲村民營救　村官疑邀功掀爭議

目擊者表示，落水救人的是村民王高和張洪波，而在岸邊接應的是村民張波。

四川瀘州市古藺縣龍山鎮一名男童日前失足落水，幸得途人及時營救，然而一宗好人好事竟掀起輿論風波。當地媒體事後報道，救人者是社區書記陳凱，但目擊者指救人的是當地2名村民。陳凱受訪時堅稱自己有份跳水救人，官方事後則解釋是陳凱「誇大了救人行為」。

事發於上周六（11日）下午，一名男童玩耍期間不慎落水。根據當地媒體報道，最先發現此宗險情的是陳凱，他吃飯途中聽到呼救聲後，立即跑到現場，「脫掉上衣就一頭紮了水裏」，及後又把男童背到附近衞生院。陳凱受訪時聲稱，自己看到孩子落水的剎那，「想到的就是救人要緊，也來不及多想，這只是做了應該做的事情」。

然而報道曝光後，引起村民不解。拍下救人片段的目擊者坦言，當時落水救人的是村民王高和張洪波，而在岸邊接應的是村民張波，直到村民對男童展開急救時，陳凱還未抵達現場。他又表示，陳凱抵達時已爛醉如泥，甚至在醫院門外對村民訓話，不准任何人把片段或事件在網上曝光，事後才明白陳凱的用意。

事件曝光後，引起輿論激烈爭議。惟陳凱再接受訪問時改口，自己是接到電話通知才趕往現場，但強調自己參與了救人行動。至於縣政府周五（17日）解釋，陳凱當時只站在岸上，「可能對於自己的行為有所誇大」，而相道報道是通過目擊者口述完成，可能是目擊者闡述內容有誤。目前，縣政府已聯繫龍山鎮政府核實事件，調查清楚後會及時更正。