胡錦濤子創立　同方威視遭加國政府重審保安合約

中國最大安全檢查設備製造商、由前國家主席胡錦濤兒子胡海峰創立的同方威視（Nuctech），近日與加拿大政府簽署一份估值680萬加元（約3882萬港元）的合約，將為加拿大在全球170間大使館、領事館和高級專員公署提供保安設備。有加拿大官員擔心中方因此獲得敏感資料，當局已表明將重新審視合約的細節。

加拿大環球事務部早前透過公共服務和採購部，發出金屬探測器、X光機和防彈門窗的招標書，其中同方威視取得X光機的合約，中標結果周四（16日）在政府網站公布。有保安專家指，X光機是獨立系統，不會連接到使館網絡，但合約包含X光機交付、安裝、操作員培訓和軟件，令大量中國技術進入大使館；又指同方威視早前已取得加拿大多份合約，憂慮該公司將接觸到愈來愈多敏感機構。

加拿大外交部長商鵬飛表示，政府目前仍未向同方威視購買任何設備，已指示官員審查採購安全設備時招標方法，並會採取一切行動，保障加拿大派駐全球各地人員的安全。

據了解，同方威視為中國機場及車站安檢設備業界的最大企業，為港灣等地的貨物和機場、車站的旅客，以及隨身行李提供安檢設備。