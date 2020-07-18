發文批評乳業巨企　自媒體作者稱被警方帶走調查

內地自媒體平台《永不熄滅的世界燈火》作者王小七，早前在網上撰文批評內地乳業巨企蒙牛及伊利，指摘他們以「民族企業」旗號販售劣質產品，引起輿論熱議。中國乳製品工業協會上周五（10日）發聲明反擊，直斥該文章引發公眾恐慌，要求有關部門查處。王小七周六（18日）網上求助，稱自己被上海警方帶走調查，希望律師可趕往幫忙。知名博主兼律師「邏格斯」當晚在網上解釋，指警方只是向王小七了解情況。

王小七在題為《深扒蒙牛伊利6大罪狀，媒體不敢說，那就我來說》的文章中指出，包括蒙牛和伊利在內，內地許多乳製品企業早年的產品品質不達標，添加了各種化學物質，直至2008年大頭娃娃事件後，「三鹿」成為眾矢之的，蒙牛和伊利得以悄然隱退；然而蒙牛和伊利及後為了自身利益，推動更改國家乳業標準，導致乳製品質量大幅下降，傷害了消費者利益。

對此，中國乳製品工業協會發聲明反駁，指文章造謠企業擺布、左右國家標準的制訂，嚴重損害、玷污國家標準的權威性，引發消費者對國產乳品質量和安全的懷疑和恐慌，擾亂正常的市場秩序，要求有關部門刪除該文章，取消該微信號，並責成作者公開承認錯誤並向伊利、蒙牛及中國乳製品行業道歉。

官方至今未公開回應事件，惟王小七周六在網上發文求助，指自己被警方帶到上海閔行區華漕派出所，希望可幫助的律師前往協助。邏格斯其後在網上發文，指他已與律師吳聲威已趕往派出所了解，王小七的姊姊也從深圳趕赴上海。至當晚9時許，邏格斯再發文表示，王小七已平安回家並刪除該文章，又指警方只是向王小七了解相關情況，估計「之後應該也沒有事情了」。