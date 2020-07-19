曾獲茅台贊助讀大學　13歲神童1年後險退學

隨着高考結束，內地近日出現不少「天才兒童」的新聞引人關注，當中不缺網民質疑其能力。內媒上周四（16日）報道，指貴州畢節曾有一名「神童」，年僅13歲時就高分跳級到頂尖大學，更獲得茅台企業贊助全額獎學金和生活費，未料1年後成績卻一落千丈險些要退學。

報道指，1996年出生的廖葳從小天資過人，3歲時能熟背幾百首唐詩，5歲便提早就讀小學，僅用2年半時間完成小學課程跳級入讀高中。廖從小學至高中，包攬班裏成績首名，而學習就像外掛一樣，課外都花很少時間去學習讀書，不像其他學生埋頭苦讀。

2009年，年僅13歲的廖葳在家人和老師的支持下，走進高考考場，且成績達到563分，對照當年貴州的理科分數線，最後選擇報考位於北京的中國農業大學，該校是中央為建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水平研究型大學而實施的教育計劃，俗稱「985院校」，廖後來更被順利在該校化學專業錄取。

由於廖葳家境因難，恐難以負擔大學學費和孩子的生活費，令其父母相當苦惱。而當地最大企業「貴州茅台公司」得悉後，決定贊助廖葳4年的學雜費及生活費，讓他能完成大學學業；廖在獲外界的幫助後，也宣稱以後要當科學家報效國家，計劃2年時間修完本科學分、2年讀完研究生、2年讀完博士，再讀3年博士後研究員。

然而，一年後的結局讓人很意外。廖葳自進入校園後，對大學生活感到新鮮，且開始每天沉迷遊戲，逃課成為其家常便飯，導致校方更打算勸退他。原本承諾全力支持廖葳的茅台公司，決定停止提供贊助，理由是廖葳第一年大學生活結束後，大部分課程都不合格；更重要的是，在公司資助期間，廖從未說過一聲「謝謝」。

報道指出，廖葳的父親在當地農業服務站工作，母親務農；二人後來因感情不和離異，廖主要跟隨母親生活。在考上中國農業大學之後，廖由於年齡太小，學校安排其父親到教學樓擔任保安方便照顧兒子；而母親則選擇到南京務工，後又組建新家庭。而廖葳最終雖逃過退學，但仍被迫轉科系，也不再受到社會關注。