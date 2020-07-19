汛情致多省受災　逾500處文物受損

內地汛情導致多省受災，造成嚴重經濟嚴失，連有歷史價值的文物亦不能避免。位於北京的國家文物局副局長宋新潮上周六（18日）指出，截至上周四（16日），江西、安徽、湖南、四川等11省份，有500餘處不可移動文物因洪災受到不同程度損害，直言今年受損文物範圍廣、數量多、損失大，是近年汛期文物受損最為嚴重的一年。

宋新潮表示，受捐文物涉及全國重點文物保護單位76處、省級文物保護單位187處。當中有古橋樑被沖毀、古城牆坍塌和文物建築房屋垮塌較為嚴重；11個省份中共有70餘座橋樑受損，包括安徽黃山屯溪鎮海橋、江西婺源清華彩虹橋等被沖毀；另湖北襄陽城牆發生局部坍塌，廣西桂林李宗仁故居等發生房屋垮塌。

由於古老文物建築本身防災抗災能力弱，在嚴重的自然地質災害尤為脆弱，古橋樑、古城牆等猶如歷史「老人」，抵禦能力弱，如鎮海橋歷史上亦多次因洪災而重修重建。加上文物建築主要材料為木材、磚瓦等，等級不高容易受損；且文物分布區域複雜，許多位於山區、河流、湖泊區域，受自然地質災害影響較大。

宋新潮又指出，針對目前的汛情，國家文物局要求各地全面排查可能面臨的災害險情，整治安全隱患，做好受損文物後續保護工作，並向受災嚴重省份撥付文物應急搶險資金350萬元人民幣（約392萬港元）。但他坦言，目前防災減災技術研究不足，內地文物、建築學界對文物建築的集中在建築格局、形制、結構等方面，對防災抗災功能作用關注不夠，未能形成系統的防災抗災功能。