扮女主播網戀詐騙51萬人民幣　犯人：聲音是練的

天津警方近日拘捕一名冒充女主播的網絡詐騙犯，該男子以其「蘿莉音」及網絡照片，與一名男網友確立網戀關係，以各種理由騙對方匯款，半年騙獲51萬元（人民幣，下同，約56萬港元）；他表示，因覺得女主播更容易收到禮物，遂苦練發音。目前案件正進一步處理中

據犯案男子交代，透過網上找到的女性圖片，在網遊上進行遊戲直播，途中並沒有使用過任何變聲工具。他認為以女生的身份，能夠比男性吸引更多粉絲，包括獲得更多禮物。他與受害男子先在遊戲認識，後來交換微信，進一步確認戀人關係。

成為戀人後，犯人多次以買衣服、禮物、玩遊戲的要求，多次獲得受害人匯款，額值介乎1千至5萬元（約1100港元至5.5萬港元）不等，均用來吃喝玩樂；而受害人聲稱錢是留來用於結婚及裝修房子用，苦主事後多次要求見面，但因「女友」多次拖延遂生疑，至今年5月初拉黑對方及報警。

男子被捕後直言，一開始不打算騙財，惟最終抵受不住誘惑而犯案，自己亦曾想過對方會報警，「做夢都夢見過，做了無數次夢」，但始終沒有收手。對於受害者，他表示：「就特別對不起他，後悔也晚了。」