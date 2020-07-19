遊客訂三亞酒店無房住　旅行社墊付逾2千萬人民幣

浙江杭州有旅行社近日組織近800名遊客到海南三亞旅遊，並經雲南昆明一間旅行社訂購三亞酒店。詎料有大批遊客支付5980元（人民幣，下同，約6700港元）訂房費用後，無法入住酒店，杭州旅行社墊付超過2000萬元（約2242萬港元）為旅客另行安排酒店，預計損失逾350萬元（約392萬港元）。目前杭州旅行社和酒店已報警，昆明涉事旅行社的負責人日前被帶走調查。

杭州旅行社自本月10日曾多次組織旅行團到三亞旅遊，準備入住三亞亞特蘭蒂斯酒店時，發現酒店房間爆滿，旅客無法入住。該旅行社負責人表示，事後有大批旅客申請退款，截至上周五（17日），共退款逾1100宗未出行訂單。旅行社負責人表示，事後先安撫旅客，安排他們入住其他酒店，並給予優惠券作補償，「現在就想要個說法」。

酒店負責人表示，涉事的大理茶花昆明分社以低價出售該酒店的房間，曾要求對方下架相關產品。酒店另要求該旅行社提前預訂房間，但對方未有理會，在旅客出發後才向酒店提出預訂；酒店負責人強調，無法在短時間內安排房間，容易出現上述問題。目前浙江、雲南、海南3地警方已介入調查。