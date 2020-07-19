新冠肺炎：單日增13宗本地確診　外省醫療隊火速馳援

新疆新冠肺炎疫情持續，國家衞健委周日（19日）通報，過去一日內地新增16宗確診病例，其中13宗本地個案全部來自烏魯木齊，3宗境外輸入病例分別出現在廣東和山東。為提高烏魯木齊市核酸檢測能力，國家衞健委已組織10省市10支醫療隊共200多人，前往當地協助開展核酸檢測工作。

烏魯木齊除出現確診個案，亦新增無症狀感染者18人。廣東新增2名境外輸入確診者，均來自美國，另4名境外輸入無症狀感染者，2人來自菲律賓，加拿大和新加坡各1人。山東青島市同日報告1宗境外輸入及8宗無症狀感染，均由科威特輸入。內地至今累計83,660人確診，當中4634人病亡。

上周六（18日）至周日，江蘇、四川、山東、遼寧、重慶、吉林等省市醫療隊陸續到達烏魯木齊。上周六中午，武漢援疆醫療隊最早抵達烏魯木齊地窩堡國際機場。該醫療隊共有21名成員，分別來自武漢市金銀潭醫院、武漢市肺科醫院、武漢市第一醫院等3家醫院。除醫療人員，同機運達當地的還有100多件各類醫學檢測儀器和醫用物資。

湖北核酸檢測醫療隊領隊、武漢市金銀潭醫院檢驗科主任項杰表示，支援烏魯木齊抗疫的通知發出後，醫院各科室人員踴躍報名，從報名到確定人員名單僅3小時，接到任務的隊員用最短時間打包行李和醫療物資踏上這次征途。首次到新疆的武漢市肺科醫院醫生郭建建表示，很榮幸這次能加入援疆醫療隊，為當地疫情防控提供幫助。