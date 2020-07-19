三峽水位持續上升　洞庭湖水位復漲勢危

長江今年第2號洪水上周六（18日）通過重慶，三峽水庫入庫流量快速上漲，成為今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。周日（19日）上午，三峽水庫水位及出庫流量較上周六進一步上升。水文部門預計，未來數日三峽水庫出庫流量將持續加大，將令洞庭湖水位復漲。洞庭湖區目前有16個水文站水位超警戒，81個堤垸、1771.6公里堤防水位超警戒，防汛形勢嚴峻。

據水文部門網站顯示，截至周日上午9時，三峽水庫水位已上升至163.47米，出庫流量每秒3.59萬立方米。湖南省水文局提供的數據顯示，上周六上午8時至下午6時，受長江來水影響，長江入洞庭湖的四口水勢明顯加大，洞庭湖平均入湖流量達每秒2.5萬立方米，平均出湖流量達每秒2.4萬立方米，洞庭湖增加水量1.1億立方米，城陵磯站水位上漲0.04米。

水文部門預計，周日至周二（21日），洞庭湖水位將呈緩慢上漲趨勢。防汛部門提醒，洞庭湖區已經維持半個月的高洪水位，長時間被高洪水位浸泡，堤岸出險等級加大。

在安徽，持續暴雨令滁河水位快速上漲，周日凌晨1時許，襄河口閘水位達14.33米，超保證水位0.83米，逼近歷史最高水位14.39米。為確保流域人口和城市安全，安徽省決定啟用滁河流域荒草二圩、荒草三圩蓄洪，周日凌晨3時許對滁河全椒縣堤壩實施爆破洩洪，預計可令滁河水位下降70厘米。

至於長江2號洪峰上周六過境重慶主城，低窪地區如南岸區海棠溪碼頭和南岸CBD濱江公園均被洪水淹沒。當日中午當部分洪水退去，朝天門碼頭臨江大梯步上留下不少淤泥。