埃斯珀：中國是首要戰略對手　有野心取代美國

美國防長埃斯珀上任一年，五角大樓上周六（18日）刊出他的電話訪問。他指出，中國是美國的首要戰略對手，其次才是俄羅斯。他說中國有野心要取代美國，直指一個由中國共產黨領導的中國崛起令美國擔憂，華府必須認真看待中國威脅。

埃斯珀表示，就任防長一年來最重要的使命是貫徹美國的《國防戰略報告》，現時是大國競爭時代，意味美國的首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯，但中國的麻煩更大，因為中國有足夠的人口和足夠大的經濟體來取代美國。他還說，了解中國的人都十分清楚，北京有取代美國的野心，「肯定想在地區內取代我們，最好是在全球舞台上」。

埃斯珀亦指，中國希望改寫二戰以來有效維護世界和平的國際秩序，美國和盟友珍視個人主義和民眾選擇自由，重視新聞、宗教和集會自由，因為制訂了以規則為基礎的國際秩序，但中國不珍惜這些自由。他表明，一個崛起的中國不讓美國領導人擔憂，但一個在中共統治下崛起的中國就讓美國擔憂。他直指，中方把黨放在於首位，軍隊對黨忠誠，與美國整體價值觀非常不同。若美國不意識到中國構成的長期挑戰和威脅，就可能發現自己生活的世界不同於希望生存的世界。

至於俄羅斯，埃斯珀形容它是比中國些微小一點的挑戰，是全球麻煩製造者，包括吞併克里米亞半島、在烏克蘭打仗、威脅北約同盟、派兵到敍利亞及利比亞。他提到，歐洲的重點依然是北約，美軍會繼續與盟友合作建立北約的戰備狀態。他不介意成員國分擔更多軍費，稱需要震懾俄羅斯及強化北約。