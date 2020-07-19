全國政法隊伍整頓工作會後一周　21名幹部遭查處

中央政法委早前召開全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會後，一周內全國各級紀檢監察機關通報21名政法幹部被查處。其中廣東、江蘇和浙江三省公安系統的3名廳官涉嫌嚴重違紀違法受查，除了廣東江門市副市長兼公安局局長林春生，還包括江蘇省政協提案委員會主任嚴明及浙江省公安廳原警務技術二級總監丁仁仁。

內媒上周六（18日）報道，在廣東公安系統工作了39年、現年57歲的林春生涉嫌嚴重違紀違法，本月11日接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。現年63歲的嚴明則於上周一（13日）被查，其仕途前20年一直在江蘇省公安廳，官至公安廳黨委委員、廳長助理；後20年在連雲港地方、江蘇國家安全廳及省檢察院工作。浙江省紀委監委上周二（14日）亦發布消息稱，丁仁仁及浙江省公安廳治安管理總隊三級高級警長姚永根，涉嫌嚴重違紀違法被查。

中央政法委官方微信披露稱，本月8日整頓會議召開後至上周三（15日），全國各級紀檢監察機關已通報多名政法幹部被查處的消息。其中在公安系統，林春生等9人被查；在法院系統，內蒙古呼和浩特中院黨組成員誠小剛等7人被查；在檢察系統，雲南西雙版納檢察院前反貪局預審科科長羅玉明等3人被查；在司法行政系統，河南省監獄管理局財務處處長林建青等2人被查。