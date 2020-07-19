華為在美提出專利侵權訴訟　向3美企索賠

美國加強封殺總部設於廣東深圳的中國科技巨企華為之際，近日報道指，華為正醞釀向多間美企展開「復仇大計」，包括針對美國電信巨頭維里佐（Verizon）及其供應商思科和惠普，在美國提出專利侵權訴訟；一旦勝訴，三間美企將承受巨額賠款。

科技網站Gizmochina報道指，美國政府的FRAND（公平、合理和無歧視）協議近期出現一些變更，令華為能夠起訴上述公司，也就是說協議的修正案令華為更容易提訴。華為指，Verizon擁有從思科和惠普手中收購的華為技術和產品，要求這些美企支付數百項專利的使用費。

據報，這些專利費將是一筆巨大的數字，恐為三間美企帶來沉重壓力。美國電信公司使用了多達200多個華為5G專利，但卻沒向華為支付任何專利費，華為今次提訴除了索賠，也是向世界宣布其擁有大多數的5G專利權。

消息指，華為亦可能利用今次訴訟，迫使法院披露Verizon及其供應商的機密資訊，令華為可以進一步窺探其對手的產品及技術。報道又指，華為利用美國的知識產權法提訴，若美國不承認華為的專利費，將影響其專利費制度，未來亦會損害本土公司。