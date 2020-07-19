新冠肺炎：長居香港前國泰員工　返台隔離期間確診

台灣周日（19日）新增1宗境外輸入新冠肺炎病例，患者為一名40多歲男性，上周五（17日）獨自從香港返台探親，集中隔離檢疫期間確診。

流行疫情指揮中心表示，確診男子因工作關係長期於香港居住，並持香港居留證。他對上一次由台灣離境時間為今年4月，本月15日開始出現乾咳、喉嚨痛等症狀，但未就醫。男子上周五入境台灣時主動通知有不適症狀，當日在機場接受檢疫人員安排採檢後，被送至集中檢疫所隔離，至周日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心稱，衞生單位已掌握與男子密切接觸者共10人，其中2人為他於香港同住之家庭接觸者，未入境台灣。其餘8人為同班機前後兩排旅客，已列為居家隔離對象。針對2名家庭接觸者及19名未入境之同班機機組員，將透過國際衞生條例對口單位通知香港。

對有傳該名確診男子為國泰航空前員工，指揮中心莊人祥在記者會上證實，男子確實於2018年之前曾在台灣國泰航空公司工作，現已離職。男子當日在機場接受採檢後，有徵得防疫人員同意把一件物品交到國泰櫃枱，過程只有40秒，雙方當時均有戴口罩。男子亦未如傳聞般到過機場其他地方包括辦公室。

台灣截至目前累計455人確診，55宗為本地個案，364宗境外輸入，36宗為敦睦艦隊上群聚感染；台至今因染疫死亡個案仍為7宗。