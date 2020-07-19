深圳擬制定突發公衞事件條例　保障吹哨人私隱

被視為內地新冠肺炎疫情「吹哨人」的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，因率先揭露疫情被警誡一事引起社會關注。廣東省深圳市就制定條例保障突發公共衞生事件舉報人近日公開徵求意見，內容指出有關部門應對舉報人的個人信息和人身安全做好保護，並對非惡意報告者不追究刑事責任。

該名為《深圳經濟特區突發公共衞生事件應急條例（徵求意見稿）》（下稱徵求意見）指出，未來醫療衞生機構、病原微生物實驗室、學校等單位和口岸、機場、火車站等重點公共場所作為哨點單位，形成突發公共衞生事件專業監測網絡，信息要2小時內上報。

徵求意見稱，深圳市政府應構建以政府發布為主、有公信力和影響力的專家學者專業解讀為補充的信息發布體系，全面、及時、準確向社會發布突發公共衞生事件有關信息。相關部門如因應急處置需要通報相關病例、病情、人員活動軌衞等信息，應當對姓名、住址、聯繫電話、工作單位等個人私隱信息進行加密處理；不得洩露相關人士的個人私隱信息；不得將相關人員信息用於與突發公共衞生事件處置無關的用途。

徵求意見又指出，任何人如不執行突發公共衞生事件應急處置的決定、命令，拒絕接受衞生檢疫、檢查、調查、治療，故意隱瞞真實信息或者提供虛假信息，逃避隔離、封鎖、控制等應急處置措施，阻礙相關工作人員履行職責或者執行任務，或觸犯其他應急管理規定，輕則接受批評教育，重則追究刑事責任。

對不配合防控措施的人，公安機關可依法協助採取強制隔離措施，並使用電子監控設備及措施。而在突發公共衞生事件應急響應期間，任何如涉及造謠傳謠、哄抬物價、囤積居奇、制假售假，擾亂社會秩序、市場秩序以及危害公共安全的行為，除將面臨行政處罰，如構成犯罪者，也將被依法追究刑責。