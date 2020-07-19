居民憂噪音安全反對建基地　軍方擱置計劃

台灣的陸軍航空特戰指揮部計劃在台東豐年機場內興建「陸航豐年基地」，作為AH-64E阿帕奇直升機、UH-60M黑鷹直升機的輪駐訓練基地。台東縣政府上周六（18日）在當地舉辦說明會，該縣居民一致反對，一方面是擔心噪音滋擾，同時因為近期台軍直升機事故頻生，恐危害當地居民安全。陸軍司令部周日（19日）表示，將暫緩執行計劃。

當日軍方由陸軍司令部參謀長陳忠文中將等人出席說明會，軍方在簡報中指出，選擇台東豐年機場，除因應未來台灣防衞作戰需要，也因機場內有41公頃土地為軍方所有，經現場會勘及評估後，國防部2019年辦理「陸航豐年基地設施新建工程」，規劃5年完成興建。

該縣縣長饒慶鈴表示，縣府立場很清楚，就是堅決反對。她指出，興建用地周邊全是住宅區，不明白為何軍方選擇該處作為直升機基地。且台東已有豐年機場、志航基地，而軍方如今還要興建阿帕契直升機基地，對台東人非常不公平。

鄰近機場的康樂里里長張清標認為，目前豐年機場已有安捷航空、空勤隊、民航機，對居民帶來極大噪音滋擾，假如再要興建阿帕奇基地，一定抗爭到底。他又指，豐年機場附近有多所學校和民居，除噪音問題外，萬一訓練時發生事故，將對居民帶來極大危害。

除當地民居外，藍綠兩營立委也罕有地立場一致，反對興建基地。國民黨立委廖國棟指出，早年興建的志航基地，受害最深的就是當地部落，現在計劃興建的阿帕奇基地又與原住民傳統領域重疊，因此他要求原民會正視。至於民進黨立委劉櫂豪也認為，軍方應持續加強與當地居民溝通說明，在未獲居民同意下，將持續凍結陸航設置訓練基地的預算。

軍方周日稱，自去年5月至今，軍方多次拜會台東地方首長、民意代表及豐年機場周邊里長、地方鄉紳，說明基地興建的重要性。上周六再應台東縣政府邀請，針對民眾訴求，到地方說明並聽取意見，惟各界對計劃仍有不同看法，基於尊重民意並兼顧國防安全，將持續溝通，在未獲得共識前計劃將暫緩執行。