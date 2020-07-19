新冠肺炎：疫情受控　應急響應調低至三級

北京市政府周日（19日）舉行第156場新冠疫情防控工作新聞發布會，市政府副秘書長陳蓓稱，北京目前人群感染為低風險，社區傳播得到控制，輸出風險較低，故自周一（20日）凌晨零時起，北京突發公共衞生應急響應級別由二級調低至三級。出席本次發布會官員均未戴口罩。

陳蓓表示，調級後，北京按照50%限流開放公園、旅遊景區、體育健身場所、圖書館、博物館和美術館等室內外場所。市內可舉辦500人左右規模的會議，並可視情況調整會議規模，經評估後逐步限流開放會展、體育賽事、演出活動及電影院。她指出，境外輸入仍是北京最重要的疫情風險。

據民航網消息，在北京宣布降級後，進出北京機票搜索量比宣布前一小時增長7倍。出行平台「去哪兒」數據顯示，排名前十的搜索目的地有上海、三亞、成都、廣州、深圳等地。

市委宣傳部副部長徐和建表示，上周六（18日）北京無新增本地確診、疑似病例和無症狀感染者，13人治愈出院。周日上午，最後3名高風險患者亦出院，目前高風險患者清零。北京已連續13日無新增本地確診，自上月11日至上周六，北京累計本地確診335宗，住院132宗，治愈出院203宗，尚在觀察的無症狀感染者16人。