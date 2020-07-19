司法部開展律師違規清理行動　點名轟鮑毓明雙重國籍

山東上市公司杰瑞集團前副總裁兼首席法務官鮑毓明，今年4月爆出涉性侵養女引起關注。案件仍在調查之際，司法部周日（19日）通報開展專職律師違規兼職清理行動，進一步加強律師管理工作；當中點名鮑毓明取得美國國籍後，理應已喪失中國國籍，惟他隱瞞不報，仍以專職律師身份執業，損害律師隊伍的形象和聲譽。

通報指出，自黨的十八大以來，各級司法行政機關不斷完善律師管理制度，惟有律師隊伍建設和管理工作還存在不容忽視的問題。有律師經商辦企業，擔任企業管理人員，沒有專注律師業務；有的律師喪失中國國籍後仍然執業。特別是北京市泰德律師事務所律師鮑毓明長期在企業任職，2006年取得美國國籍後，隱瞞不報仍以專職律師身份執業，經媒體報道後產生惡劣社會影響，損害律師隊伍形象和聲譽。

對此，司法部決定自今年6月25日至9月25日，在律師隊伍中開展違規兼職等行為專項清理活動。清理對象包括專職律師違規兼職，如在執業期間擔任黨政機關、人民團體、企業法定代表人、董事；與律師事務所以外的單位簽訂勞動合約、參加全日制工作等。以及喪失中國國籍後仍然執業者，包括中國律師取得外國國籍、自動喪失中國國籍，或者經申請批准退出中國國籍後仍然執業。

司法部要求各地部門，以律師事務所為單位進行自查自糾，經律師事務所負責人審核並上報主管司法局，司法行政機關對進行全面審核，排查出的違規執業問題依法處理。在活動期間主動如實報告違規兼職或者喪失中國國籍，可責令限期整改。在限期內主動辭去其他工作、能夠符合律師執業條件或者恢復中國國籍的，經批評教育，可以不予注銷其律師執業證書。違者或不如實報告者，屬於在申請律師執業許可時已喪失中國國籍，通過提交虛假材料或隱瞞真實情況獲取執業許可，依法撤銷准予其律師執業的決定並收回、注銷其律師執業證書；另可可以視情節輕重，依法給予相應的行政處罰。

內地傳媒此前報道，《中華人民共和國律師法》第5條明確規定，獲得律師執業資源的前提是「通過國家統一法律職業資格考試取得法律職業資格」，報名參加國家統一法律職業資格考試前提是具中華人民共和國國籍。惟鮑在美國期間取得當地國籍，按《中華人民共和國國籍法》規定，中國不承認雙重國籍，只有中華人民共和國公民才能夠作為中國律師執業。